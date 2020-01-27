Kuzey Darfur'da İnsan Hakları Ulusal Komiserliği merkezi açıldı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Direktörü Achim Steiner, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde İnsan Hakları Ulusal Komiserliği merkezinin açılışını yaptı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Darfur'daki İnsan Hakları Ulusal Komiserliği ile UNDP arasındaki stratejik ortaklığın artırılması kapsamında Faşir kentinde gerçekleştirilen açılışa, Steiner'ın yanı sıra Komiserlik Başkanı İsmail Abdulmuhsin ve Kuzey Darfur Valisi Malik et-Tayyib Huceli katıldı.

UNDP Direktörü Steiner, törende yaptığı konuşmada, merkezin açılışının insan haklarının korunmasına yönelik doğru yönde atılan ilk adım olduğunu, UNDP'nin insan hakları kurumlarının korunması için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

Abdulmuhsin ise merkezin açılışının, UNDP, BM- Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID) ve Darfur eyaletleri arasındaki ortak çabaların sonucu gerçekleştiğini dile getirdi, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.