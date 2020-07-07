Kuzey Deniz'den kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman'a destek mesajı - Son Dakika

Kuzey Deniz'den kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman'a destek mesajı

ADANA'da hayata tutunmak için kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman Yağ'a (3), geçen günlerde başarılı kök hücre nakli geçiren ve sağlığına kavuşmak için gün sayan Kuzey Deniz Şengezer'den (3), "Kök hücre bağışında bulunun ve Yaman kardeşimin kahramanı olun, Yaman kardeşim sen de hep...

ADANA'da hayata tutunmak için kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman Yağ'a (3), geçen günlerde başarılı kök hücre nakli geçiren ve sağlığına kavuşmak için gün sayan Kuzey Deniz Şengezer'den (3), "Kök hücre bağışında bulunun ve Yaman kardeşimin kahramanı olun, Yaman kardeşim sen de hep güçlü ol" mesajı geldi. Anne Melike Yağ ise vatandaşlara, "Çocuklarımızın birer kahramana ihtiyacı var. Lütfen kök hücre bağışçısı olun" çağrısında bulundu.

Melike ve Serkan Yağ çiftinin 2017 yılında ikiz çocukları Yaman ve Pera dünyaya geldi. 2019 yılının Mayıs ayında ise Yağ çifti, Yaman'ın emeklerken çenesinin morarması üzerine hastaneye götürdü. Burada doktorların yaptığı testler sonucunda küçük Yaman'ın kan değerlerinin düşük olduğu görüldü ve daha sonra Yaman'a lösemi teşhisi konuldu. Hemen ardından küçük çocuğun tedavisi başladı. Minik Yaman, 7 ay sonra sağlığına kavuştu. Aile, bu süreçte Yaman'ı sıklıkla kontrole götürdü. İyileştikten 5 ay sonraki yapılan kontrolde ise doktorlar Yaman'ın hastalığının nüksettiğini öğrendi. Yağ ailesi, bu sonuçla hayal kırıklığına uğrasa da hastalıkla mücadeleye devam etti. Doktorların bu aşamada Yaman'ın iyileşmesi için kesinlikle ilik nakline ihtiyacı olduğunu bildirmesinin ardından Yağ ailesi, Yaman'a uygun donör bulabilmek adına araştırmalar yapmaya başladı. Fakat aile içi ve Türkiye geneli taramalarda Yaman Yağ'a uyan kök hücre bulunamadı. Anne Melek Yağ, kök hücre naklinin bu aşamada çok önemli olduğunu ve lösemi hastası çocuklarının birer bağışçı kahramana ihtiyacı olduklarını belirtti.

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'BENİM ÇOCUĞUMUN BAŞINA GELMEZ' DİYE DÜŞÜNMEYİN'

Türkiye'de kök hücre bağışçı sayısının çok az olduğunu ve bu yüzden lösemi hastası çocukların donör bulmasının bir hayli zor olduğunu kaydeden anne Melike Yağ, herkesi kök hücre bağışçısı olması konusunda Kızılay şubelerine davet ettiğini belirtti. Kimsenin 'Benim çocuğumun başına gelmez' diye düşünmemesi gerektiğinin altını çizen Yağ, "Biz bu konuda artık farkındalık yaratmak zorundayız. Türkiye'nin nüfusu 83 milyonu aşmasına rağmen sadece 700 bin donörümüz var. Çok daha fazla sayıda olmamız gerekir. Çocuklarımızın yaşaması için her birinin ayrı ayrı kahramanlara ihtiyacı var. Lütfen en yakın Kızılay şubesine gidip 3 tüp kan bağışında bulunun" diye konuştu.

'EVLAT BAŞKA BİR ŞEY'

Oğlu Yaman Yağ'a lösemi teşhisi konulamadan önce hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını, fakat hastalık başlarına geldikten sonra bu konunun ne kadar hayati önem taşıdığını gördüklerini söyleyen Melike Yağ, kendisinin de bu olaydan önce kök hücre bağışçısı olduğunu ve şimdi de kendi evladının buna ihtiyacı olduğunu kaydetti. Yaman'ın da Kuzey Deniz gibi hayata yeniden bağlanmak istediğini ve onun umudunun kök hücre bağışı yapacak olan herhangi bir insan olabileceğini vurgulayan anne Yağ, "Evlat başka bir şey. Kök hücre, çocuklarımız için hayat demek. Birçok çocuğumuz yeniden sağlığına kavuşmak için bekliyor. Lütfen duyarlı olalım. Onların yaşamak için başka şansları yok" dedi.

KUZEY DENİZ'DEN DESTEK GELDİ

Yaman Yağ'a bir destek de uzun süre lösemiyle mücadele eden ve geçen mayıs ayında Yunanistanlı bir gençten kök hücre nakli gerçekleşen Kuzey Deniz Şengezer'den geldi. Operasyon sonrası sağlığına kavuşmak için gün sayan ve bugün öğleden sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesi beklenen küçük Kuzey, "Kök hücre bağışında bulunun ve Yaman kardeşimin kahramanı olun, Yaman kardeşim sen de hep güçlü ol" diyerek Yaman Yağ'a videolu bir mesaj gönderdi.


Kuzey Deniz, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzey Deniz'den kök hücre bağışı bekleyen lösemi hastası Yaman'a destek mesajı - Son Dakika
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