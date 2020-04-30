Kuzey Deniz'in Yunanistan'daki umudu Türkiye'ye ulaştı - Son Dakika
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Kuzey Deniz'in Yunanistan'daki umudu Türkiye'ye ulaştı

7 saat önce

ADANA'da, kök hücre nakli bekleyen lösemi hastası 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer'e Yunanistan'da bulunan kök hücre, Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Türkiye'ye getirildi.

Kuzey Deniz'in Yunanistan'daki umudu Türkiye'ye ulaştı, System.String[]

ADANA'da, kök hücre nakli bekleyen lösemi hastası 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer'e Yunanistan'da bulunan kök hücre, Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Türkiye'ye getirildi. Kuzey'in doktoru Prof. Dr. Bülent Antmen, "Eğer bağışçımızda yeni tip koronavirüs bulgusu çıkmazsa, biz de hazırlıklarımıza başlayıp Kuzey Deniz'in transplantasyon operasyonunu gerçekleştireceğiz" dedi.

Adana'da Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Minik Kuzey'in Akut Lenfoblastik Lösemi'ye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas'ın iliği karayoluyla İstanbul'a getirildi. 14 gün süreyle karantinaya alınan bağışçı Andreas'ın testlerinin negatif çıkması durumunda Minik Kuzey'e nakil yapılacak.

BAĞIŞÇININ KARANTİNASI 6 MAYIS'TA BİTİYOR

Çocuk Hemotoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, Kuzey Deniz'le ilgili mutlu haberi bir an önce paylaşmayı umduklarını belirterek, "Yunanistan'daki toplama merkeziyle görüştük ve oradaki vericinin 14 gün boyunca karantinaya alınmasını istedik. Bunun olurunu aldıktan sonra 22 Nisan Çarşamba günü kök hücre toplanması için organizasyon gerçekleştirildi. Bağışçıdan alınan kök hücreler ertesi gün İpsala Sınır Kapısı'ndan bize teslim edildi. Aynı gün yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kuzey Deniz için gönderilen kök hücreleri dondurduk ve saklamaya başladık. Bu süreç 6 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak. Eğer bağışçımızda yeni tip koronavirüs bulgusu çıkmazsa, biz de hazırlıklarımıza başlayıp, Kuzey Deniz'in transplantasyon operasyonuna başlayacağız" diye konuştu.

'KUZEY DENİZ İÇİN ELZEM TEDAVİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ'

Kemik iliği naklinin, Kuzey Deniz için elzem tedavi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Antmen, "Şu andaki kemoterapi ve daha önce hastalığının nüksetmesi sebebiyle bu transplantasyon, Kuzey Deniz'i hayata bağlayacak. Bunun gerçekleştirilememesi durumunda Kuzey Deniz, yeni bir nüksü kaldıramaz. Eğer Yunanistan'daki vericimizde 14 gün içerisinde koronavirüs bulgusuna rastlanırsa, baba Gürcan Şengezer yedekte tutuluyor. Onun da tüm testleri yapıldı ve kök hücre vermeye hazır durumda. Böyle bir durumda haploidentik dediğimiz yarı uyumlu transplantasyonu gerçekleştireceğiz" dedi.


Kuzey Deniz, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:04 Kaynak: DHA


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