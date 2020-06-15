Kuzey Denizi'ne düşen ABD savaş uçağının pilotu ölü bulundu - Son Dakika

Kuzey Denizi'ne düşen ABD savaş uçağı pilotunun cansız bedenine ulaşıldı.



İngiltere'nin Suffolk kentindeki RAF Lakenheath Hava Üssü'nden kalkış yapan ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15 savaş uçağı Kuzey Denizi'ne düşmüştü. ABD Hava Kuvvetleri 48. Hava Filosu tarafından yapılan açıklamada, "Sahil güvenlik, düşen F-15 savaş uçağının enkazını bulmayı başardı. Arama ve kurtarma operasyonu sırasında pilotun cansız bedenine ulaşıldı" denildi.



Yetkililer, uçağın düşüş nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. - WASHINGTON