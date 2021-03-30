Kuzey Efe'nin annesi, eşinin tahliye edilmesine isyan etti: Bir gece kapıma gelebilir - Son Dakika

Kuzey Efe'nin annesi, eşinin tahliye edilmesine isyan etti: Bir gece kapıma gelebilir

30.03.2021 16:27
Kuzey Efe'nin annesi, eşinin tahliye edilmesine isyan etti: Bir gece kapıma gelebilir, System.String[]

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 3 yıl önce 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe'nin eliyle ağzını kapatarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla verilen müebbet hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi'nce 7 yıl 6 aya indirilip tahliye edilen Hüseyin Ersezgin'in eşi Melis Dilan Ersezgin, "Şimdi elini kolunu...

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 3 yıl önce  4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe'nin eliyle ağzını kapatarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla verilen müebbet hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi'nce 7 yıl 6 aya indirilip tahliye edilen Hüseyin Ersezgin'in eşi Melis Dilan Ersezgin, "Şimdi elini kolunu sallayarak, gezecek. Kapıma gelmesinden korkuyorum. Bir gece kapıma gelebilir. Koruma talep ediyorum" dedi.

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 2018 yılının şubat ayında yaşanan olayda, Hüseyin Ersezgin, oğlu Kuzey Efe ile birlikte arabayla dolaşmaya çıktı. İddiaya göre, baba Ersezgin, ağlayan oğlunu susturmak için ağzını eliyle kapattı. Nefessiz kalan çocuk, hayatını kaybederken baba, jandarma karakoluna giderek, teslim oldu. Tutuklanan Hüseyin Ersezgin, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ersezgin'in avukatı, kararı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne taşıdı. Burada yapılan yargılamada ise sanık baba, 'bilinçli taksirle öldürmek' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak, tahliye edildi.

O GÜN YAŞANANLARI ANLATTI

Tahliye kararını duyunca acılarının tazelendiğini söyleyen anne Melis Dilan Ersezgin, o gün yaşananları şöyle anlattı:

"Ailece dışarıdaydık, sonra eve geldik. Oğlum, o şahısla evden çıktı. Aradan iki saat geçti, Kuzey'i hastaneye götürmüşler. Beni de hastaneye götürdüler. Acil müdahale odasının önünde bekliyorlardı. Doktor, 'Fark etmediniz mi, bu çocuğun geldiğinde zaten kalbi durmuştu' dedi. Çok şaşırdım. Doktorlar bir iki saat uğraşmışlar ama kurtaramamışlar oğlumu. Cenazenin ardından eve jandarmalar geldi. 'Eşiniz, oğlunuzun ölümünden kendini suçluyor' dediler. Ben bir kez daha şaşırdım, nasıl olabilir diye. Sonra ifadesini okudum. Kuzey ile birlikte araç içinde giderlerken oğlum yaramazlık yapmış, onun dikkatini dağıtmış. Bu sebeple de sol elle direksiyon tutup, sağ eliyle de oğlumun ağzını, burnunu susması için kapattığı yönünde bir ifade vermiş. Bu ifadeyi savcılıkta da tekrarlamış. Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi, müebbet istemiyle yargıladı. Ben çok sevinmiştim  ama çok uzun sürmedi sevincim, sadece bir buçuk yıl yattı."

'KORUMA İSTİYORUZ'Hüseyin Ersezgin'in kendisine ve ailesine zarar vermesinden korktuğunu söyleyen Melis Dilan Ersezgin, "Haziran 2019'da tahliye edildi. Kapıma geldi. Benimle görüşmek istediğini, kızımı görmek istediğini söyledi. Polise haber verdik. Daha sonra uzaklaştırma kararı aldırdım. Şartlı tahliyesini yaktı. Geçtiğimiz ay tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Bursa'da dün görülen duruşmada ise 7 yıl 6 ay ceza verildi. Şimdi elini kolunu sallayarak, gezecek. Özgür insanlar gibi. Tekrar kapıma gelmesinden korkuyorum. Bir gece kapıma gelebilir. Koruma talep ediyorum. Kendimin, kızımın hayatından, annemin hayatından endişeleniyorum açıkçası. Bu süreç de bitmiş değil. Yargıtay'a kadar çıkacağım, olmadı İnsan Hakları Mahkemesi. Nereye kadar sürerse. Adalet er ya da geç benim oğlumun yüzüne gülecek, bana gülecek" dedi.

'BİZ, ÜÇ DEFA ÖLDÜK'

Kuzey Efe'nin anneannesi Nurten Güven ise, adaletin yerini bulmadığını ifade ederek, "Adaletin yerini bulmasını çok istedim. Kuzey'ime söz verdim. Ama şu an Kuzey'im rahat değil. Çünkü adalet yerini bulmadı. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu arada çok korkuyorum. Çünkü evimizi biliyor. Nerede yaşadığımızı biliyor. Evimize yakın oturuyor. Ben koruma istiyorum kızıma. Ben ölümden korkmuyorum, ben ölürsem kızım yalnız kalır, annesiz kalır. Zaten evladını kaybetti. Yoksa hiç korkmuyorum. Lütfen artık adalet istiyorum. Artık adalet yerini bulsun. Yeter artık kimseler ölmesin, çocuklar ölmesin. Tekrar aynı acıyı yaşadım. Biz üç defa öldük. 6 Şubat'ta, 13 gün sonra o katil itiraf ettiği gün, bir de dün. Bizi üç defa öldürdüler. Üç defa aynı şeyi yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın, gerçekten çok zor" diye konuştu.

Kuzey Efe'nin annesi, eşinin tahliye edilmesine isyan etti: Bir gece kapıma gelebilir
Kuzey Efe'nin annesi, eşinin tahliye edilmesine isyan etti: Bir gece kapıma gelebilir
Kuzey Efe'nin annesi, eşinin tahliye edilmesine isyan etti: Bir gece kapıma gelebilir
Kuzey Efe'nin annesi, eşinin tahliye edilmesine isyan etti: Bir gece kapıma gelebilir

Balıkesir, Edremit, Adalet, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzey Efe'nin annesi, eşinin tahliye edilmesine isyan etti: Bir gece kapıma gelebilir - Son Dakika


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