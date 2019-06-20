Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
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Kuzey Ege'de 46 düzensiz göçmen yakalandı

30 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege'de 46 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Çıplak Ada açıklarında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botla ilerleyen grubu tespit etti.
Midilli'ye doğru seyreden bottaki 42 Afganistan, 4 İran uyruklu düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, daha sonra bu kişileri kıyıya çıkardı.
Cunda (Alibey) Adası'ndaki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 9'u kadın, 19'u çocuk 46 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:34 Kaynak: AA
Ayvalık, Balıkesir, Yunanistan, Midilli Adası, Güncel
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