Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
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Kuzey Ege'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege'de 49 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası yönüne gittiğini belirledi.

"TCSG 109" Bot Komutanlığınca 2 mil açıkta durdurulan botta bulunan aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 49 kişi kıyıya çıkarıldı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda giyecek ve yiyecek yardımında bulunan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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