Kuzey Ege'de bu akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de bu akşam saatlerinden sonra fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege'nin kuzeyinde, kuzeydoğu yönüne döndükten sonra, gece saatlerine doğru etkisini azaltması öngörülüyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.