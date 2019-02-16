Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

19 dakika önce

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli, System.String[]
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.


Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.


Gökçeada-Kabatepe hattında saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00'deki seferler iptal edildi. Yaşanan aksamaya karşı Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 08.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya da saat 16.00'da ek sefer yapılmasına karar verildi.


Geyikli-Bozcaada hattında 08.00 ve 15.00, Bozcaada-Geyikli hattında 07.15 ve 14.00 seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 17.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 18.00'de ek sefer düzenlenecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Geyikli, Bozcaada, Kuzey Ege, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Darbe Girişiminin Başarısızlıkla Sonuçlandığını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı

Metris Cezaevinde Yangın Çıktı! Dumandan Etkilenen Mahkumlar Hastaneye Kaldırıldı Trump: Suriye ile İlgili 24 Saat İçerisinde Bir Açıklama Yapacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 07:05:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]