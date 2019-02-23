Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli
21 dakika önce
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege
'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Marmara Denizi
ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada
, Geyikli- Bozcaada
, Çanakkale- Kilitbahir
ve Çanakkale- Eceabat
arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarındaki feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferleri de fırtına nedeniyle yapılamıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şubesi ekipleri, Çanakkale iskelesine gelen araçları Lapseki- Gelibolu
hattına yönlendiriyor. Çanakkale Boğazı
ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:38 Kaynak: AA
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