Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

21 dakika önce

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli, System.String[]
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada, Geyikli- Bozcaada, Çanakkale- Kilitbahir ve Çanakkale- Eceabat arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarındaki feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferleri de fırtına nedeniyle yapılamıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Çanakkale iskelesine gelen araçları Lapseki- Gelibolu hattına yönlendiriyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Kilitbahir, Çanakkale, Kuzey Ege, Güncel
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