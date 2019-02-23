Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli

40 dakika önce

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli, System.String[]
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.


Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.


Gökçeada-Kabatepe ile Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:07 Kaynak: AA

Gökçeada, Bozcaada, Kuzey Ege, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigara İçerken Uyuya Dalan Yaşlı Kadın, Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti ABD'den Gezi Parkı Soruşturmasıyla İlgili Açıklama: Büyük Kaygı Duyuyoruz

Lise Mezunu Genç, Depremleri Önceden Bilip Sosyal Medyadan Paylaşıyor Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 20:47:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Deniz Ulaşımına Fırtına Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]