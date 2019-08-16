Kuzey Ege'de dönüş yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih etti
38 dakika önce
Kuzey Ege'de yoğun geçen Kurban Bayramı'nda kara yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih etti.
Kuzey Ege Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:45 Kaynak: İHA
'de yoğun geçen Kurban Bayramı
'nda kara yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih etti. Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan 5 günde 9 bin 485 kişi uçuş yaptı.
Kısa Kurban Bayramı tatilini yolda geçirmek istemeyenler tercihini hava yolundan yana yaptı. Kuzey Ege'de tatilini geçirmek isteyen birçok kişi hava yolu ile bölgeye ulaşım sağladı. İstanbul Sabiha Gökçen
, Yeni İstanbul ve Ankara
Esenboğa Havalimanlarından Balıkesir Koca Seyit Havalimanına 5 günde 60 iç hat ticari uçuşu gerçekleştirildi. 4 bin 888 gelen ve 4 bin 597 giden yolcu olmak üzere toplamda 9 bin 485 yolcuya uçuş öncesi hizmeti verildi. - BALIKESİR
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