Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de dönüş yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih etti
Son Dakika Ekonomi Haber

Kuzey Ege'de dönüş yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih etti

1 saat önce

Kuzey Ege'de dönüş yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih ettiBALIKESİR - Kuzey Ege'de yoğun geçen Kurban Bayramı'nda kara yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih etti.

Kuzey Ege'de dönüş yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih etti
BALIKESİR - Kuzey Ege'de yoğun geçen Kurban Bayramı'nda kara yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih etti. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan 5 günde 9 bin 485 kişi uçuş yaptı.
Kısa Kurban Bayramı tatilini yolda geçirmek istemeyenler tercihini hava yolundan yana yaptı. Kuzey Ege'de tatilini geçirmek isteyen bir çok kişi hava yolu ile bölgeye ulaşım sağladı. İstanbul Sabiha Gökçen, Yeni İstanbul ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 5 günde 60 iç hat ticari uçuşu gerçekleştirildi. 4 bin 888 gelen ve 4 bin 597 giden yolcu olmak üzere toplamda 9 bin 485 yolcuya uçuş öncesi hizmeti verildi.
Kurban Bayramı, Balıkesir, Kuzey Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristbaşı Öcalan'ın kardeşi bayramda yapılan görüşmenin detaylarını anlattı
İdlib'e saldırılar sonrasında 124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti OYAK, İngiltere'nin 150 yılık demir çelik şirketi British Steel'i satın alıyor Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 13:02:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de dönüş yolunda çile çekmek istemeyenler hava yolunu tercih etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]