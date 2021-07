Kuzey Ege'de esnaf bayramdan umutlu

Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir Edremit Körfezi bölgesinde sahil esnafı kurban bayramından umutlu. Yöredeki otellerde bayram doluluğu yaşanırken, mavi bayraklı plajlarda yöreye olan ilgiyi artırdı.

Edremit Körfezinde yer alan Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde temmuz ayı ile birlikte hareketlilik başlarken, kurban bayramında da umutlar arttı. Burhaniye'de mavi bayraklı Ören plajı tatilcilerle dolup taşarken, Ören'de bulunan bin 620 adet tescilli meşe ağacıda yöreye olan ilgiyi artırdı. Pandemi döneminde evlerinde sıkılan vatandaşlar sahilleri doldurdu. Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, Kurban Bayramından umutlu olduklarını söyledi. Ören'in talep gördüğünü anlatan Şükrü Baykal, "Ören her sene büyük ilgi görüyor. Ancak, geçen sene pandemiden dolayı bütün dünyada olduğu gibi sıkıntılı bir yıl geçirdik. Yöre de, Temmuz ayı ile birlikte hareket başladı. Esnaf arkadaşlarla ve otelcilerle konuşuyoruz. İyi diyorlar. İnşallah, bayramda daha iyi olacak. Otellerimiz bayram için dolmuş durumda. Bizim mavi bayraklı plajlarımız, denizimiz, kumumuz ve ağaçlarımız çok ilgi görüyor. Ören her yıl ciddi talep görüyor.. Şu anda tesisler dolu. Dilerim her şey daha iyi olur" dedi. Esnaflardan Bilal Kabalcı da, "Ben 9 yıldan bu yana Ören'de esnafım. Bu sene belediye dükkanları da yeniledi. Şu anda durum iyi. Bayramda daha iyi olacak" dedi. Lokantacı Adem Teslim ise, "4 seneden beri Ören'de esnafım. Bu sene güzel bir hareket başladı. Pandemi döneminde çok sıkıntı yaşadık. İnşallah, bu dönem iyi olacak. Allah, tüm esnaf arkadaşlarımın işlerini rast getirsin" dedi. - BALIKESİR