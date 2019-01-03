Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
1 saat önce
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege
'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Alınan bilgiye göre, Marmara
ve Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada
arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Kabatepe-Gökçeada hattında saat 15.00 ve 20.00 seferi ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki saat 13.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, ada hattında iptal olan seferler yerine Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 14.00'de seferler yapılacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:31 Kaynak: AA
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