Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
45 dakika önce
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege
'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de 3 gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada
seferlerinde aksama yaşanıyor.
Bugün yapılacak seferlerin tümü fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğazı
ile Adalar
Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:12 Kaynak: AA
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