Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

45 dakika önce

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.


Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de 3 gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor.


Bugün yapılacak seferlerin tümü fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu.


Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:12 Kaynak: AA

Gökçeada, Kuzey Ege, Güncel
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