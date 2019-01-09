Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

1 saat önce

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.


Marmara'nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de yarın etkili olması beklenen kuvvetli fırtına Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hatlarındaki arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanmasına neden oldu.

Kabatepe ve Gökçeada ile Geyikli ve Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan tüm seferler fırtına dolayısıyla iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.


Öte yandan Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere verilen kılavuz kaptanlık hizmeti, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 19.10'dan itibaren durduruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:34 Kaynak: AA

Geyikli, Gökçeada, Kuzey Ege, Güncel
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