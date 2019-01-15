Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
18 dakika önce
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege
'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada
arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Gökçeada-Kabatepe hattında saat 15.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise saat 13.00'teki seferler iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:54 Kaynak: AA
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