Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

18 dakika önce

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.


Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.


Gökçeada-Kabatepe hattında saat 15.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise saat 13.00'teki seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:54 Kaynak: AA

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