Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

1 saat önce

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.


Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bozcaada-Geyikli hattında saat 10.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise saat 11.00 seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yapılacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:07 Kaynak: AA

Geyikli, Bozcaada, Kuzey Ege, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta Azaldı HDP'yi Karıştıran Aday! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Son Dakika! CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor Dilenci Kadının Sahip Olduğu Servet, Ağızları Açık Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:20:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]