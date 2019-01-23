Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
1 saat önce
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege
'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada
arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Bozcaada-Geyikli hattında saat 10.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise saat 11.00 seferleri geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğazı
ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yapılacağını bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:07 Kaynak: AA
Son Dakika! Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta Azaldı
HDP'yi Karıştıran Aday! Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor
Son Dakika! CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor
Dilenci Kadının Sahip Olduğu Servet, Ağızları Açık Bıraktı