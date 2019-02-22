Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
1 saat önce
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege
'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Alınan bilgiye göre, Marmara
'nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada
seferlerinde aksama yaşanıyor.
Fırtına nedeniyle yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ile Adalar
Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:17 Kaynak: AA
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