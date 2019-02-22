Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

1 saat önce

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, Marmara'nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor.


Fırtına nedeniyle yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.


Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:17 Kaynak: AA

Marmara, Gökçeada, Kuzey Ege, Güncel
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