Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe- Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu. Yetkililer, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

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