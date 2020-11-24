Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe- Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 09.00'daki seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.