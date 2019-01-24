Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferlerinden Aksama Yaşanıyor

Kuzey Ege'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferlerinden Aksama Yaşanıyor

1 saat önce

Kuzey Ege'de fırtına nedeniyle feribot seferlerinden aksama yaşanıyorÇANAKKALE - Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Bozcada ve Gökçeada feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Kuzey Ege'de fırtına nedeniyle feribot seferlerinden aksama yaşanıyor

ÇANAKKALE - Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Bozcada ve Gökçeada feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, bugün Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini, Kabatepe-Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri yerine, Gökçeada'dan saat 09.00, Kabatepe'den saat 11.00 seferleri yapılacağını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:37 Kaynak: İHA

Gökçeada, Kuzey Ege, Genel
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