Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı - Son Dakika

Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı

BALIKESİR'in zeytin ve zeytinyağı ile meşhur bölgesi Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımlarına başlandı.

Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı, System.String[]

BALIKESİR'in zeytin ve zeytinyağı ile meşhur bölgesi Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımlarına başlandı. Adatepe köyünde 4 kuşaktır zeytinyağı üretimi yapan As ailesinin bugünkü temsilcisi Melike As, erken hasat zeytinden daha az yağ elde edilmesine rağmen, kalitenin daha iyi oduğunu söyledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan bölümü kapsayan 13 milyon zeytin ağacının bulunduğu Kuzey Ege'de, ilk zeytin hasadı ve zeytin sıkımı gerçekleşti.

Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu Beldesi'ne bağlı Adatepe köyünde 4 kuşaktır zeytinyağı üretimi yapan As ailesinin bugünkü temsilcisi Melike As, erken hasat zeytinden daha az yağ elde edildiğini ancak kalite ve tat olarak daha verimli olduğunu söyledi. Zeytinyağının üretim aşamaları hakkında bilgi veren As, "Zeytinleri sabah erken saatlerde brandalar gererek, makinalar ile topluyoruz. Toplanan zeytinler bekletilmeden kasalara doldurularak, fabrikaya getiriliyor. Burada büyük kasalara aktarıp kantarda tartıyoruz. Zeytinlerin boyutlandırılmasının ardından, yağlık zeytinler yıkama ve yapraklarında ayrılma aşamasına geçiyor. Tekrar yıkanmasının ardından zeytinler malaksasyona giriyor. Kapalı sitem içerisindeki piston pompalar aracılığıyla zeytinler malaksörlerde 15 dakika durduktan sonra dekantöre taşınarak 24 santigrat derecenin altında, ısıl işlem ve suyla ilişkiye girmeden separatöre geçip, zeytinyağına dönüştürülüyor. Buradan sonra da hemen akabinde ipek kağıtlarla filtrelerden geçirilip, azotla şişelenerek, son tüketiciye ulaştırılıyor" dedi.Bu arada bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bölgede erken hasat yapan üretici sayısında düşüş yaşandı. Üreticiler, zeytinlerin henüz kuru olduğunu ve yağlanması için hasadı bir ay ötelediklerini belirtti.

Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı
Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı

Zeytinyağı, Balıkesir, Kuzey Ege, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzey Ege'de ilk zeytin sıkımı yapıldı, yağı çıkarıldı - Son Dakika

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