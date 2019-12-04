Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Kazdağları'na yılın ilk karı yağdı
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Kuzey Ege'de Kazdağları'na yılın ilk karı yağdı

6 saat önce

Kuzey Ege'de yılın ilk karı Kazdağları'na yağdı.

Kuzey Ege'de Kazdağları'na yılın ilk karı yağdı, System.String[]

Kuzey Ege'de yılın ilk karı Kazdağları'na yağdı. Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesinde Kazdağları'nın Hanlar ve Eybek bölgesinde sabah başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.


Kuzey Ege'de sezonun ilk karı Kazdağları'na düştü. Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde Eybek ve Hanlar mevkiinde kar kalınlığı 4 santimetreye kadar yükseldi. Kar yağışı ile birlikte özellikle Kazdağları'nın eşsiz güzelliklerini objektiflere yansıtmak isteyen fotoğrafçılar bölgeye ilgi gösterdi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar fasılalarla sürmesi beklenirken, Çanakkale Yenice - Balıkesir Edremit kara yolunun Kazdağları'dan geçen bölümünde ise buzlanmaya karış Karayolları ekipleri tuzlama yapıyor. Yetkililer bu yol kesiminde seyreden sürücülerin patinaj zinciri, çekme halatı gibi ekipmanları yanlarında taşımalarını istedi. - BALIKESİR

Kazdağları, Balıkesir, Kuzey Ege, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:21 Kaynak: İHA
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