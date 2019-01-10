Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Kuvvetli Lodos

Kuzey Ege'de Kuvvetli Lodos

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos etkili oldu.

Kuzey Ege'de Kuvvetli Lodos, System.String[]
Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde kuvvetli lodos etkili oldu.

Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Edremit ve Burhaniye ilçelerinin bulunduğu Edremit Körfezi'nde, kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Lodos nedeniyle özellikle kıyı kesimlerde bulunan bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri zarar gördü.

Öğleden sonra etkisini artıran lodos nedeniyle Burhaniye'nin Ören, Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre, Altınoluk ile Ayvalık'ın Cunda ve Sarımsaklı beldelerinde bazı işletme sahipleri dükkanlarını açamadı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın saatteki hızının 105 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

Akçay sahilinde bir giyim mağazası çalışanı Pervin Bölükbaşı, "Bugün hava muhalefeti dolayısıyla dükkanlarımızı açamadık. Camlarımızı kapılarımızı açamıyoruz. İnanılmaz bir rüzgar var. Bugün hiç iş yapamayacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:34 Kaynak: AA

Balıkesir, Edremit Körfezi, Edremit, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumartesi'ye Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:46:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'de Kuvvetli Lodos
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]