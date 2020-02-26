Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli

6 saat önce

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'deki ada seferlerine fırtına engeli, System.String[]

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada feribot seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ve 15.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.

Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:20 Kaynak: AA
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