Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

KUZEY Ege Denizi'nde, akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olmasının beklendiği belirtilirken, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin ve pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Ulaşımda olası aksamalara karşı denizciler başta olmak üzere bölge halkına uyarı yapıldı.
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