Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin ve pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Ulaşımda olası aksamalara karşı denizciler başta olmak üzere bölge halkına uyarı yapıldı.

Kaynak: DHA

Ege Denizi, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika

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