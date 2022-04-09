Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısı - Son Dakika
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Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

09.04.2022 17:21
Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

KUZEY Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, 11 Nisan sabah saatlerinden itibaren ise kuzeybatı yönlerinden fırtına eseceği tahmin ediliyor.

KUZEY Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, 11 Nisan sabah saatlerinden itibaren ise kuzeybatı yönlerinden fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın, Kuzey Ege Denizi'nde, yarın saat 12.00 itibarıyla güney ve güneydoğu yönlerinden esmesinin beklendiği bildirildi. Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtınanın kuzeybatı yönünden etkili olacağının tahmin edildiği kaydedildi. 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) esmesi beklenen fırtınanın deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği üzerine vatandaşlar ve denizciler uyarıldı.


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Ege Denizi, Güneydoğu, Fırtına, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzey Ege Denizi'nde fırtına uyarısı - Son Dakika


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