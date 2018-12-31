Kuzey Ege İçin Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Kuzey Ege'de bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli fırtınanın 2 Ocak Çarşamba gününe kadar etkili olacağı bildirildi.
Kuzey Ege
'de bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli fırtınanın 2 Ocak Çarşamba
gününe kadar etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin kuzeyinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Fırtınanın 2 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini azaltması beklendiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:17 Kaynak: AA
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