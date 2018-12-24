Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege İçin Fırtına ve Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Kuzey Ege İçin Fırtına ve Kuvvetli Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Kuzey Ege'de fırtına ve kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Kuzey Ege İçin Fırtına ve Kuvvetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
Kuzey Ege'de fırtına ve kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ile balıkçılar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:54 Kaynak: AA

Sabah, Kuzey Ege, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Saat Verip Uyardı: Tüm Yurt Balkanlardan Gelecek Soğuk Havanın Etkisine Girecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Duyurdu: Trump, 2019 Yılı İçerisinde Türkiye'ye Gelecek

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den Adaylık Teklifi Aldığını Açıkladı Asgari Ücretin Belirleneceği Kritik Toplantıya Kısa Bir Süre Kaldı! İşte Tüm Detaylar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 01:33:50. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege İçin Fırtına ve Kuvvetli Fırtına Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]