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Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - Son Dakika

Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek

17.07.2021 15:25
Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek, System.String[]

Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri pazartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramını yüzde 100 dolulukla geçirecek.

Kuzey Ege'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçeleri pazartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramını yüzde 100 dolulukla geçirecek.

Ünlü filozof Heredot'un "Tanrı, insanlar uzun ömürlü olsunlar diye Bozcaada'yı yaratmış." dediği turistik ada, antik dönemlerden bugüne pek çok uygarlığı topraklarında barındırması nedeniyle hem tarih ve kültür hem de deniz turizmi açısından önemli potansiyeli barındırıyor.

Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Gökçeada'da ise yaz aylarında rüzgar sörfü tutkunlarının mekanı haline geldi.

Pazartesi günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi her iki adada da rezervasyonların tümü yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.

Günler öncesinden adalara gelen vatandaşlar bayram tatiline erken başlarken sıcak havayı denizde geçirmek isteyen yüzlerce kişi plajlara akın etti.

Gökçeada'nın rüzgarını değerlendiren sporcular ise rüzgar sörfü yaparak zaman geçiriyor.

"Konuklarımız her bayram olduğu gibi kaliteli bir tatil yaşayacaklar"

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, AA muhabirine, ilçelerinin bayram tatiline günler öncesinden hazırlandığını belirtti.

Yerel yönetim olarak adaya gelecek konukların her bayram olduğu gibi kaliteli bir tatil yaşamaları için tüm önlemleri aldıklarına işaret eden Çetin, "Bizler bu konuda oldukça deneyimliyiz. Bayram süresince belediye ekiplerimiz yaşanabilecek sıkıntılara karşı görev başında olacak. Konuklarımız sorunsuz bir tatil yapıp, bu zamanı iyi değerlendirsinler diye turizmcilerle birlikte istişare halindeyiz. Gökçeada her zaman olduğu gibi insanların mutlu olarak ayrılacağı ve tekrar tercih edecekleri bir merkez olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Rezervasyonsuz tercih yapmayın"

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, bu bayram adadaki rezervasyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Bozcaada'nın her bayram benzer yoğunluklara ev sahipliği yaptığını belirten Yavuz, "Kurban Bayramı öncesinde de otel ve diğer konaklama tesislerindeki doluluk oranlarımız belli oldu. Şu anda tüm rezervasyonlarımız yüzde 100 seviyesinde. Tesislerimiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlamış durumdalar. Tabi, buraya gelmek isteyenlere çağrımız rezervasyonsuz gelmemeleri olacaktır. Konuklarımızın mağdur olmalarını istemiyoruz. Bozcaada'yı tercih edecek misafirlerimiz gelmeden önce planlama yapıp rezervasyon yaptırmayı tercih ederlerse çok güzel bir tatil yapacaklardır." dedi.

"Kovid tedbirlerimiz en üst seviyede"

Otel ve restoran işletmecisi Oya Terzioğlu ise bayram yoğunluğu nedeniyle Kovid-19 önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını anlattı.

Bununla birlikte konukları ağırlayacakları tesisler için hazırlıkları tamamladıklarını ve bayram tatili zamanını beklediklerini dile getiren Terzioğlu, "Bozcaada'mız turizm destinasyonları açısından aşırı talep gören bir merkez. Hal böyle olunca bayram ve tatil dönemlerinde de tercih yine burası oluyor. Burada bozulmamış bir doğa, temiz plajlar, üzüm bağları, en güzel yemeklerin sunulduğu restoranlar mevcut. İnsanlar burayı bu nedenlerle tercih ediyorlar. Kurban Bayramı için rezervasyonlarımız tamamlandı. Tesislerimiz yüzde 100 oranına ulaştı. Tüm misafirlerimizin sorunsuz bir bayram tatili geçirmeleri için hazırlıklarımız bitti, şu anda onları bekliyoruz." diye konuştu.

Gökçeada'da pansiyon işletmeciliği yapan Şengül Şentürk de konaklama tesislerinde şu anda yer bulunmadığını aktardı.

Rezervasyonların günler öncesinden tamamlandığını ifade eden Şentürk, "Pandemi nedeniyle 2 yıldır insanlar rahat değildi. Bu yıl rakamların düşüşe geçmesiyle tatil imkanı doğdu. O nedenle de tüm rezervasyonlar tamamlandı." şeklinde konuştu.l

Kuzey Ege, Bozcaada, Kurban, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Ege'nin adaları bayram tatilini yüzde 100 dolulukla geçirecek - Son Dakika


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