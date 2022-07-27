Edremit sahillerindeki kalıcı şezlong ve şemsiyeler kaldırıldı - Son Dakika
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Edremit sahillerindeki kalıcı şezlong ve şemsiyeler kaldırıldı

27.07.2022 15:57
Edremit sahillerindeki kalıcı şezlong ve şemsiyeler kaldırıldı

Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde zabıta ekipleri, sahillerde kalıcı olarak bırakılan şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeleri iş makinesi yardımı ile topladı.

Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde zabıta ekipleri, sahillerde kalıcı olarak bırakılan şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeleri iş makinesi yardımı ile topladı.

Edremit Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin sahillerdeki işgale karşı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Güre ve Altınoluk mahallelerinde bazı kişilerin şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeleri kalıcı hale getirerek başkalarının denize girmesine engel olduğunun bildirildiği açıklamada, "Jandarma ekiplerinin de destek verdiği operasyonda halka açık olması gerekirken vatandaşların denize girmesine engel olan, sahili işgal eden şemsiye, şezlong, masa ve sandalyeler toplandı." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Kuzey Ege, Balıkesir, Edremit, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edremit sahillerindeki kalıcı şezlong ve şemsiyeler kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit sahillerindeki kalıcı şezlong ve şemsiyeler kaldırıldı - Son Dakika
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