Kuzey Ege'nin Turizm Beldesi Altınoluk'a Kar Yağdı
1 saat önce
Kuzey Ege'nin önemli turizm beldelerinden birisi olan Balıkesir'in Edremit ilçesi turizm merkezi Altınoluk sabaha kar ile uyandı.
Kuzey Ege
'nin önemli turizm beldelerinden birisi olan Balıkesir
'in Edremit
ilçesi turizm merkezi Altınoluk
sabaha kar ile uyandı.
Ilıman havası ve denizi ile 12 ay turizm yapabilen Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Altınoluk, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sabaha kar ile uyandı. Turizm merkezinde kar yağışı ilgi ile izlendi. Bazı vatandaşlar bölgede ender görünen kar yağışını fırsat bilerek, hatıra fotoğrafları çekptirip çocukları ile kar topu oynadı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:15 Kaynak: İHA
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