Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışı nedeniyle İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akşam... - Son Dakika
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Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışı nedeniyle İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akşam...

7 saat önce

Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışı nedeniyle İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akşam sayın Putin ile görüştük, gündüz Makron ve Merkel ile görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra yol haritamızı belirledik.

Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışı nedeniyle İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışı nedeniyle İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akşam sayın Putin ile görüştük, gündüz Makron ve Merkel ile görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız" dedi. - İZMİR

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Kuzey Ege, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
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