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Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışı nedeniyle İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akşam...
7 saat önce
Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışı nedeniyle İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akşam sayın Putin ile görüştük, gündüz Makron ve Merkel ile görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra yol haritamızı belirledik.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışı nedeniyle İzmir'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akşam sayın Putin ile görüştük, gündüz Makron ve Merkel ile görüşmeler yaptık. Bütün bu değerlendirmelerden sonra yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız" dedi. - İZMİR
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