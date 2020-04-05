Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (2) - Son Dakika

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Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (2)
6 saat önce
GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİÇanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılacak olan tüm feribot seferleninin iptal edildiğini açıkladı.
GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılacak olan tüm feribot seferleninin iptal edildiğini açıkladı.
ÇANAKKALE,
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:34 Kaynak: DHA
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