Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (2) - Son Dakika

GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılacak olan tüm feribot seferleninin iptal edildiğini açıkladı.

ÇANAKKALE,