Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (2) - Son Dakika

Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (2)

6 saat önce

GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİÇanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılacak olan tüm feribot seferleninin iptal edildiğini açıkladı.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (2), System.String[]

GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'de etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılacak olan tüm feribot seferleninin iptal edildiğini açıkladı.

ÇANAKKALE,


Çanakkale Boğazı, Poyraz Fırtınası, Ege Denizi, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:34 Kaynak: DHA

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