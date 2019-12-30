Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor (2) - Son Dakika

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor (2)

6 saat önce

ADALARA YARIN BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTALMarmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı'dan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor (2), System.String[]

ADALARA YARIN BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı'dan bazı feribot seferleri iptal edildi. Gestaş firmasınca, Bozcaada-Geyikli hattında, Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00, Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00, Güney Marmara hattında ise, Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45 ve Balıklı'dan ise 07.45'te yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
01:02 Karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
00:54 Açlık grevindeki Filistinli tutuklunun sağlık durumu kötüleşti - Son Dakika
00:54 Başkan Kaplan, yeni yılda çocukları unutmadı - Son Dakika
00:45 Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret - Son Dakika
00:44 Hatay'da 'Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız' programı düzenlendi - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 01:09:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]