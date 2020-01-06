Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (2) - Son Dakika

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (2)

6 saat önce

GEMİDEN 6 KONTEYNER DENİZE DÜŞTÜÇanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne çıkış yapan Panama bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Medkon İstanbul' isimli gemi Bozcaada'nın kuzey hattında seyrederken, saat 08.45 sıralarında kuvvetli fırtınaya yakalandı.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (2), System.String[]

GEMİDEN 6 KONTEYNER DENİZE DÜŞTÜ

Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne çıkış yapan Panama bayraklı 100 metre uzunluğundaki 'Medkon İstanbul' isimli gemi Bozcaada'nın kuzey hattında seyrederken, saat 08.45 sıralarında kuvvetli fırtınaya yakalandı. Gemiden 6 konteyner dalgaların etkisiyle denize düştü. Yola devam edemeyen gemi, geri döndürülerek, Bozcaada'nın kuzey batısına demir atıldı. Geminin Bursa Gemlik Limanı'ndan İzmir'in Aliağa Limanı'na gittiği öğrenildi. Öte yandan Çanakkale Boğazı'ndaki kuvvetli fırtına nedeniyle saat 08.30'dan itibaren transit geçiş yapan gemilere verilen kılavuzluk hizmeti durduruldu.Burak GEZEN/Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,


Ege Denizi, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi
Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar

Son Dakika Haberleri
16:02 DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Son Dakika
16:02 Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin davada mütalaa - Son Dakika
16:02 Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç AA'yı ziyaret etti - Son Dakika
16:01 Adıyaman'da miras kavgası 5 yaralı - Son Dakika
16:01 Pakdemirli: "Küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık" - Son Dakika
14:07 Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Son Dakika
14:05 Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 16:05:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]