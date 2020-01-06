Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (4) - Son Dakika

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARIN TÜM SEFERLER İPTAL

Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyrazın devam etmesi beklenirken, Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hattında yarınki tüm seferlerin iptal edildiği açıklandı. Bu hatlarda bugün de seferler yapılamıyor.