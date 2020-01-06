Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (4) - Son Dakika

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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (4)
7 saat önce
GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARIN TÜM SEFERLER İPTALÇanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyrazın devam etmesi beklenirken, Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hattında yarınki tüm seferlerin iptal edildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:45 Kaynak: DHA
GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARIN TÜM SEFERLER İPTAL
Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyrazın devam etmesi beklenirken, Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hattında yarınki tüm seferlerin iptal edildiği açıklandı. Bu hatlarda bugün de seferler yapılamıyor.
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