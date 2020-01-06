Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (7) - Son Dakika

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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (7)
7 saat önce
GÖKÇEADA VE BOZCAADA'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:43 Kaynak: DHA
GÖKÇEADA VE BOZCAADA'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
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