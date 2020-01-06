Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (7) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (7) - Son Dakika

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (7)

7 saat önce

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (7), System.String[]

GÖKÇEADA VE BOZCAADA'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:43 Kaynak: DHA
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