Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (8) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (8) - Son Dakika

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (8)

6 saat önce

ŞİDDETLİ FIRTINA, LAPSEKİ'NİN SİMGESİ PEGASUS HEYKELİ'Nİ DEVİRDİÇanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (8), System.String[]

ŞİDDETLİ FIRTINA, LAPSEKİ'NİN SİMGESİ PEGASUS HEYKELİ'Nİ DEVİRDİ

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı. Kaidesiyle birlikte 5.5 metre yüksekliğinde olan heykelde hasar meydana geldi. Lapseki Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılan Pegasus heykelinin, onarıldıktan sonra yeniden yerine konacağı bildirildi.


Poyraz Fırtınası, Lapseki, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:32 Kaynak: DHA
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