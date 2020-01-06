Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (8) - Son Dakika

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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (8)
6 saat önce
ŞİDDETLİ FIRTINA, LAPSEKİ'NİN SİMGESİ PEGASUS HEYKELİ'Nİ DEVİRDİÇanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:32 Kaynak: DHA
ŞİDDETLİ FIRTINA, LAPSEKİ'NİN SİMGESİ PEGASUS HEYKELİ'Nİ DEVİRDİ
Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı. Kaidesiyle birlikte 5.5 metre yüksekliğinde olan heykelde hasar meydana geldi. Lapseki Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılan Pegasus heykelinin, onarıldıktan sonra yeniden yerine konacağı bildirildi.
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