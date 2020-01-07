Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor

30 dakika önce

MARMARA ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına 2'nci gününde de deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

MARMARA ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına 2'nci gününde de deniz ulaşımı sağlanamıyor. Gökçeada ve Bozcaada'da ise dünden sonra bugün de okullar tatil edildi. Kentte kar yağışı da etkili oluyor.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı poyraz fırtınası ve kar yağışı Çanakkale'de etkili oluyor. Güney Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreye kadar çıkan  poyraz fırtınası nedeniyle Gestaş firması, dünden sonra bugünde tüm ada seferlerinin iptal edildiği açıkladı. Buna göre, Kuzey Ege'de Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında, Güney Marmara'da ise, Erdek'ten Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılamıyor.

Yine Çanakkale Boğaz hattında ise Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir arasındaki feribot seferleri, gece saat 03.00'de Liman Başkanlığı talimatıyla geçici olarak durduruldu.

Çanakkale'de poyraz ile birlikte soğuk hava da etkili oluyor. Kent merkezi ve bazı ilçelerinde kar yağışı sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:02 Kaynak: DHA
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