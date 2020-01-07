Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (2) - Son Dakika

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (2)

6 saat önce

6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİÇanakkale'de ve Kuzey Ege'de iki gündür etkisini sürdüren poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkilmeye devam ediyor.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (2), System.String[]

6 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Çanakkale'de ve Kuzey Ege'de iki gündür etkisini sürdüren poyraz fırtınası hayatı olumsuz etkilmeye devam ediyor. Poyraz fırtınası nedeniyle dünden sonra bugün de Gökçeada ve Bozcaada'da eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca fırtınanın etkili olduğu Gelibolu ve Eceabat ilçeleri ile kar yağışının etkili olduğu Çan ve Yenice ilçesinde de bugün okullar tatil edildi.Öte yandan Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege Denizi'nde dünden bu yana devam eden poyraz fırtınası nedeniyle deniz ulaşımı tamamen durdu. Ada seferleri ile Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir hattındaki seferlerin ardından Çanakkale Liman Başkanlığı talimatıyla Lapseki-Gelibolu hattındaki seferlerde saat 08.00'den sonra geçici durduruldu.


Poyraz Fırtınası, Kuzey Ege, Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler
Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir

Son Dakika Haberleri
14:58 Tekirdağ kar, tekirdağ'da etkili olmaya başladı - Son Dakika
14:58 ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e vize vermedi - Son Dakika
14:58 Çubuklu taksicilerden "Türkiye'nin otomobile"ne destek - Son Dakika
14:53 Bunlar da yöresel kardan adamlar - Son Dakika
14:53 Muş'ta su kesintisi uygulanacak - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika
14:18 Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 15:01:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]