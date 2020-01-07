Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (3) - Son Dakika

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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (3)
7 saat önce
ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDIÇanakkale Boğazı, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine saat 09.10'dan itibaren transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:28 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
Çanakkale Boğazı, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine saat 09.10'dan itibaren transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.
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