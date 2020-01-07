Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (3) - Son Dakika

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (3)

7 saat önce

ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDIÇanakkale Boğazı, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine saat 09.10'dan itibaren transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (3), System.String[]

ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine saat 09.10'dan itibaren transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.


Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:28 Kaynak: DHA
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