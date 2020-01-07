Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (4) - Son Dakika
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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (4)

6 saat önce

ÇANAKKALE BEYAZA BÜRÜNDÜÇanakkale'de dün ilçelerde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren kent merkezini de etkisi altına aldı.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (4), System.String[]

ÇANAKKALE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çanakkale'de dün ilçelerde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren kent merkezini de etkisi altına aldı. Kar yağışı ve poyraz fırtınası, hayatı olumsuz etkilerken, beyaza bürünen Çanakkale ve Kepez beldesinde ana arterlerde ekipler aralıksız kar küreme, tuzlama ve temizleme işlemi yapılıyor.

Çanakkale İl Özel İdaresi ekipleri, yağışla birlikte başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan köy yollarının açılması için ekipler, çalışmalara aralıksız devam ediyor. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sabah saatlerinden itibaren il genelinde 158 köyde, 30 ekiple çalışma yapılıyor.

6 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan poyraz fırtınası nedeniyle dün ve bugün Gökçeada ve Bozcaada'da eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca fırtınanın etkili olduğu Gelibolu ve Eceabat ilçeleri ile kar yağışının etkili olduğu Çan ve Yenice ilçesinde de bugün okullar tatil edildi. Bu yıl ilk kez karın yağdığı kentte öğrenciler öğle tatilini kar topu oynayarak değerlendirdi.

BOĞAZ YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Tipinin görüş mesafesini azaltmasıyla çift yönlü olarak kapatılan Çanakkale Boğazı saat 13.00'te gemi trafiğine yeniden açıldı. Boğaz hattındaki Çanakkale- Eceabat ve Lapseki-Gelibolu seferleri de yeniden başladı.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,


Poyraz Fırtınası, Çanakkale, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:58 Kaynak: DHA
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