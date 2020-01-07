Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (5) - Son Dakika

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (5)

6 saat önce

ÇAN VE YENİCE'DE OKULLAR YARIN DA TATİL Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın için de eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (5), System.String[]

ÇAN VE YENİCE'DE OKULLAR YARIN DA TATİL

Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın için de eğitime ara verildiği duyuruldu. Engelli ve hamile kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.


Çanakkale, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
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