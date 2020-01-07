Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (5) - Son Dakika

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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (5)
6 saat önce
ÇAN VE YENİCE'DE OKULLAR YARIN DA TATİL Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın için de eğitime ara verildiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:02 Kaynak: DHA
ÇAN VE YENİCE'DE OKULLAR YARIN DA TATİL
Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın için de eğitime ara verildiği duyuruldu. Engelli ve hamile kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.
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