Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (5) - Son Dakika

ÇAN VE YENİCE'DE OKULLAR YARIN DA TATİL

Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın için de eğitime ara verildiği duyuruldu. Engelli ve hamile kamu personeli de yarın idari izinli sayılacak.