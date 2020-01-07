Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (6) - Son Dakika

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (6)

6 saat önce

YARIN GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTALÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın sabah yapılması gereken feribot sefereri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (6), System.String[]

YARIN GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın sabah yapılması gereken feribot sefereri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi. Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre; Kuzey Ege'de Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri ile Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Ayrıca, Güney Marmara hattında ise. Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45 ve Balıklı'dan saat 07.45 seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.


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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:13 Kaynak: DHA
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