Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (6) - Son Dakika

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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (6)
6 saat önce
YARIN GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTALÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın sabah yapılması gereken feribot sefereri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:13 Kaynak: DHA
YARIN GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın sabah yapılması gereken feribot sefereri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi. Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre; Kuzey Ege'de Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri ile Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den de saat 09.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Ayrıca, Güney Marmara hattında ise. Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45 ve Balıklı'dan saat 07.45 seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.
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