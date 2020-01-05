Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki feribot seferleri iptal edildi

6 saat önce

ÇANAKKALE'de Gestaş firması, yarın beklenen kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatları ile Erdek'ten; Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına tüm feribot seferlerini iptal etti.

Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki feribot seferleri iptal edildi, System.String[]

ÇANAKKALE'de Gestaş firması, yarın beklenen kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatları ile Erdek'ten; Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına tüm feribot seferlerini iptal etti.

Meteoroloji'nin, yarın için Kuzey Ege ve Marmara Denizi için yaptığı poyraz fırtınası uyarısı üzerine, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki tüm adalara feribot seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Buna göre yarın, Kuzey Ege'de Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında, Güney Marmara'da ise Erdek'ten; Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılmayacak.

Çanakkale Boğazı'ndaki Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerinde ise şu an için herhangi bir iptal söz konusu değil.


Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, iş insanı olan babasına ait tabancayla intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:54 Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu (3) - Son Dakika
18:52 İzmir'de Sahil Güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bot çarpıştı - Son Dakika
18:52 Hürriyet Mahallesi Yaşam Merkezine kavuştu - Son Dakika
18:49 İzmir 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza öncesi canlı yayın yapmışlar - Son Dakika
18:47 Zigana'da kayak sezonu başladı - Son Dakika
18:02 Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Son Dakika
17:19 Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 19:03:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]