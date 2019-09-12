Son Dakika Haberleri: Kuzey Ege'ye kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
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Kuzey Ege'ye kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

31 dakika önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Kuzey Ege'ye kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor, System.String[]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Rüzgarın yarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa illerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - İZMİR

İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
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