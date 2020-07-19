Kuzey Egeli turizmciler bayramda yüzde 90 doluluk bekliyor - Son Dakika

Kuzey Egeli turizmciler bayramda yüzde 90 doluluk bekliyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki normalleşme sürecinde yeniden açılan iç turizmin önemli destinasyonlarından Edremit Körfezi'ndeki tesisler, Kurban Bayramı'nda yüzde 90 doluluk bekliyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki normalleşme sürecinde yeniden açılan iç turizmin önemli destinasyonlarından Edremit Körfezi'ndeki tesisler, Kurban Bayramı'nda yüzde 90 doluluk bekliyor.

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25 bini aşkın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Erdek ilçeleri, alınan tedbirlerin ardından misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Yaklaşık 145 kilometrelik sahil bandı, oksijen deposu Kazdağları, doğal ve kültürel güzellikleriyle tatilcileri misafir eden Körfez, yüzde 60 doluluk oranına ulaştı.

Yaz aylarında, ikinci konutları ve konaklama tesisleriyle çoğunlukla İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den konuklarını ağırlayan tesislerin sahipleri ve çalışanları, Kurban Bayramı'nda iyi bir turizm dönemi geçirmeyi umut ederek yüzde 90 doluluk bekliyor.

Ayvalık Turizmciler Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, AA muhabirine, bu yılki turizm sezonunu 1 Temmuz'dan itibaren Ağustos'un sonuna kadar üç bölüme ayırdıklarını söyledi.

Turizmde 15 Temmuz'a kadar olan sürecin yapılanma süreci olduğunu ifade eden Özgültekin, "İlk etapta yavaş yavaş bir yükselme oldu, bayramda bölgemizde yüzde 80'lere varan bir doluluk bekliyoruz. Bu daha da yukarıya çıkabilir. Ağustos ayında herhangi bir aksilik olmazsa iyi bir doluluk oranı geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Özgültekin, şu anki doluluk oranının yüzde 60'larda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Süreç kademe kademe yükseliyor, eğer bir aksilik olmazsa bayramda yüzde 90'lara çıkacağımıza inanıyorum. Ayvalık'taki işletmelerimiz tedbirler konusunda çok iyi önlemler aldı. Bu konuda aldıkları önlemleri de müşterilerine yansıtıyorlar. Bunu gören müşteriler de güvenerek buraya geliyor. Bu süreci sıkıntısız atlatacağımızı düşünüyoruz. İşletmelerimizi sürekli kontrol ediyoruz. Tüm kurumlarla beraber bu süreci güvenli bir şekilde atlatacağımızı düşünüyoruz. Bölgemizde şu ana kadar herhangi bir pandemi olayı olmadı."

"Ekim sonuna kadar da sezonun uzayacağını düşünüyorum"

Edremit Körfezi Otelciler Birliği (EKOB) Kurucu Başkanı Yahya Yavuz da pandemi olmasına rağmen tesislerin doluluk oranının iyi olduğunu anlattı.

Yavuz, pandemiden sonraki beklentilerinin üstünde bir dönemi geçirdiklerine değinerek, Ege'nin kuzey bölgesinin temiz havası ve denizinin iyotuyla pandemi döneminde en sağlıklı yaşanabilir bölgelerden biri olduğunu vurguladı.

29 Ekim'e kadar paket programlar yaptıklarını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaşanan süreçten dolayı boş geçirmemek için acenteler açtık. İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Antalya ve Manavgat'tan hafta sonu gelen turlarımız var. Çanakkale şehitlik, Ayvalık ve Kaz Dağları ile birlikte bir program hazırladık. Dolayısıyla bu program dahilinde gelen misafirleri günü birlik de olsa kabul ediyoruz. Bu programlar yıl başına kadar da devam edecek. Buradaki amacımız Eylül, Ekim ayında da pandemiden dolayı tatil yapamayanlar var. Biz Akçay'daki butik otelimizde sağlık çalışanlarımıza ekstra yüzde 20'lik indirim uyguluyoruz. Bu sezon ekim sonuna kadar da sezonun uzayacağını düşünüyorum."

Güre sahilindeki 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ceyhun Özsan ise otellerdeki önlemleri ve turizm sertifikalarını gören turistlerin rahatça tatile geldiklerini anlattı.

Kurban Bayramı rezervasyonunun açıldığını dile getiren Özsan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yüzde 50'lik doluluk seviyesine ulaştığımızı söyleyebiliriz. Biz de sertifikalı bir otel olarak konuklarımıza sağlıklı ve hijyen bir tatil sunarak onların tatil ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz. Kurban Bayramı için aldığımız rezervasyon taleplerinden pandemi sürecinden dolayı belirlenen kotayı dolduracağımızı düşünüyorum. Bazı tatilciler okulların açılma durumuna göre de şu anda planlama yapıyor. Bunu önümüzdeki süreçte net bir şekilde göreceğiz. Bazı çocuksuz ailelerde bilinçli olarak tatillerini eylül, ekim ayına bırakıyor, bu yüzden o dönemde de belirli bir doluluk yaşayacağımızı düşünüyorum.

"Sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise Ayvalık'ın konum itibarıyla pandemi sürecinde avantajlı olduğunu belirtti.

Ergin, Ayvalık'ın pandemi sürecini başarılı geçirdiğini anlatarak, "Tedbirleri elden bırakmıyoruz. Gerek işletmeler gerekse biz üzerimize düşen görevleri harfiyen yerine getirmeye çalışıyoruz. Güvenilir tesis belgesi için kentimizde bulunan işletmeler çalışmalar yapıyor ve birçoğu bu belgeyi almış durumda. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve gün geçtikçe de doluluk oranlarının rakam bazında arttığını görüyoruz. Nihai noktaya da çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Edremit Körfezi, Kurban Bayramı, Ayvalık, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Egeli turizmciler bayramda yüzde 90 doluluk bekliyor - Son Dakika
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